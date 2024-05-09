تجهير قسري.. الأونروا: 80 ألف شخص غادروا رفح في 3 أيام

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن المواطنين في قطاع غزة يواجهون تهجيرًا قسريًا بسبب الممارسات الإسرائيلية.

وأضافت وكالة الأونروا عبر حسابها على منصة إكس، أنه منذ تكثيف العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية على مدينة رفح في 6 مايو، هاجر حوالي 80,000 شخص من رفح بحثًا عن ملجأ في أماكن أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر التي لحقت بهذه العائلات لا تطاق، ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وشددت وكالة الأونروا قائلا: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وبدأ سكان غزة مغادرة شرق رفح يوم الاثنين بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان هناك بـ"الإخلاء الفوري" أثناء قيامه بعملية عسكرية في المدينة.

وأمس الثلاثاء، قال مسؤول كبير في وكالة الأونروا، إن "ما يقرب من 50 ألف شخص" غادروا مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية نتيجة لأمر الإخلاء الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول في وكالة الأونروا في تصريحات لشبكة CNN: "لقد تتبعنا ما يقرب من 50,000 شخص غادروا رفح خلال الـ 48 ساعة الماضية، ورأيناهم يذهبون إلى خان يونس، وبعضهم ذهب إلى منطقة المواصي الإنسانية الموسعة، والبعض الآخر ذهب إلى دير البلح".