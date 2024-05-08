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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: 50 ألف شخص غادروا رفح خلال 48 ساعة فقط

رفح
رفح

قال مسؤول كبير في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن "ما يقرب من 50 ألف شخص" غادروا مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية نتيجة لأمر الإخلاء الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول في وكالة الأونروا في تصريحات لشبكة CNN، اليوم الأربعاء: "لقد تتبعنا ما يقرب من 50,000 شخص غادروا رفح خلال الـ 48 ساعة الماضية، ورأيناهم يذهبون إلى خان يونس، وبعضهم ذهب إلى منطقة المواصي الإنسانية الموسعة، والبعض الآخر ذهب إلى دير البلح".

وبدأ سكان غزة مغادرة شرق رفح يوم الاثنين بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان هناك بـ"الإخلاء الفوري" أثناء قيامه بعملية عسكرية في المدينة.

وقال المسؤول في الأونروا: "نعتقد في الأمم المتحدة أن الناس يجب أن يختاروا المكان الذي يريدون الذهاب إليه، وسنقدم لهم المساعدة أينما قرروا البحث عن مأوى مع أسرهم".

وعندما سُئل عن المنطقة الإنسانية الموسعة التي خصصتها إسرائيل في بلدة المواصي الساحلية للنازحين من غزة للفرار إليها، قال المسؤول، إن المنطقة "بالتأكيد لا تملك البنية التحتية التي تتوقعها"، مضيفًا أن هناك بالفعل أكثر من 400,000 لاجئ، والناس يبحثون عن مأوى هناك.

وتابع: "إنها في الأساس منطقة رملية، لذا لا توجد بنية تحتية للصرف الصحي، ولا توجد بنية تحتية للمياه، ولا توجد طرق تؤدي إليه".

وأشار إل أن الأشخاص الذين يفرون إلى خان يونس سيصلون إلى منطقة دمرتها الحرب بالفعل، مشددا على أن وصول المزيد من المساعدات الإنسانية يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة لوكالته.

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