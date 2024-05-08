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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الاتحاد الإفريقي إلى المجتمع الدولي بشأن الهجوم على رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، عن إدانته التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف "هذا التصعيد الدموي" في الحرب.

وذكر في بيان على منصة "إكس" أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد "يدين بشدة امتداد هذه الحرب إلى معبر رفح"، بعدما سيطرت دبابات إسرائيلية على الممر الذي يعد رئيسيا لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأعرب وفق البيان عن "قلقه البالغ حيال الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة والتي تتسبب في كل لحظة بسقوط عدد هائل من القتلى وبتدمير ممنهج لظروف الحياة البشرية".

وأضاف أنه "يدعو المجتمع الدولي بأكمله إلى تنسيق التحرّك الجماعي بشكل فعال لوقف هذا التصعيد الدموي".

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