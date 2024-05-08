مساس بسيادة الدولة.. منظمة التحرير الفلسطينية تعلن رفض الوصاية على معبر رفح

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية ترفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح".

وأضاف الشيخ بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية ترفض "محاولات المس بالسيادة الفلسطينية عليه، بالشراكة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، إن إسرائيل تعهدت بالحد في هذه المرحلة من القتال في رفح الذي بدأ الاثنين.

ووفقا للصحيفة تعتزم إسرائيل نقل مسؤولية المعبر الحدودي إلى شركة أمنية أمريكية خاصة، بعد أن يكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية على الفور.

كما وعدت إسرائيل وفقا للصحيفة بأنها لن تلحق الضرر بالبنية التحتية الحدودية لتمكين تشغيلها.