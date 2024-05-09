ميليشيات الحوثي تعلن استهداف ثلاث سفن إسرائيلية في خليج عدن والبحر العربي|تفاصيل

أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت من خلالها سفينتين إسرائيليتين عن طريق الطائرات المسيرة والصواريخ في خليج عدن.

وقالت ميليشيات الحوثي، في بيان له، عبر قناة المتحدث العسكري لها يحيى سريع على “تليجرام”، إن السفينتين الإسرائيليتين اللتين تمت مهاجمتهما في خليج عدن هما، الأولى سفينةَ MSC DEGO الإسرائيلية، والأخرى سفينةَ MSC GINA الإسرائيلية.

ووفقا لبيان الحوثيين، فقد تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة.

كما قالت ميليشيات الحوثي، إنها نفذت أيضا عمليتين نوعيتين استهدفت من خلالهما سفينة في المحيط الهندي وهي MSC VITTORIA، والعملية الأخرى على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة.

وأشار الحوثيون في بيانهم، إلى أنهم يتابعون تطورات الموقف في قطاع غزة، ولن تتردد الميليشيات في تصعيد عملياتها العسكرية لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة.