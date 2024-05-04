سفينة حربية إيرانية تبحر في مياه نصف الكرة الجنوبي وسط تهديد الحوثيين

نشرت إيران حاملة الطائرات شهيد مهدوي، التي يديرها الحرس الثوري الإسلامي، في مياه نصف الكرة الجنوبي.

يأتي هذا التطور وسط تهديدات متزايدة من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين حذروا من هجمات محتملة على السفن التي تعبر المنطقة.

وفقاً لبلومبرج، فإن مهمة الشهيد مهدوي لا تزال غير معلنة، ولم يتم تحديد موقعها الدقيق. ومع ذلك، فإن النشر يمثل علامة فارقة هامة لأنه يمثل المشروع الأول لفرقاطة إيرانية تحت خط الاستواء. وتتميز السفينة التي يبلغ طولها 240 مترًا، والمجهزة بأنظمة رادار ودفاع جوي متقدمة، بوجود هائل في مياه المحيطات.

إن توقيت نشر السفينة الحربية جدير بالملاحظة، في ضوء التحذيرات الأخيرة من الحوثيين بشأن الهجمات المحتملة على السفن في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويُنظر إلى هذا التهديد على أنه رد على الحملة الإسرائيلية المستمرة في غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع المضطرب بالفعل. والجدير بالذكر أن إيران كانت قد استدعت في وقت سابق أسطولاً أُرسل إلى البحر الأحمر وخليج عدن في فبراير الماضي بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في المنطقة.

تؤكد مشاركة الحرس الثوري الإيراني في الأنشطة البحرية على تأكيد إيران في الشؤون الإقليمية واستعدادها لاستعراض قوتها خارج حدودها. إن إطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى من سفينة الشهيد مهدوي خلال مناورة بحرية في وقت سابق من هذا العام يظهر قدرات إيران العسكرية واستعدادها للدفاع عن مصالحها.