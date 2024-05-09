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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البولندي: تواجد جنود من حلف الناتو في أوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، اليوم الخميس عن تواجد جنود من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء البولندي، أنه لولا حلف الناتو لم تكن القوات المسلحة الأوكرانية لتستمر لفترة طويلة، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضاف تاسك: "الناتو يقدم المساعدة قدر الإمكان اليوم وبدون مساعدة حلف شمال الأطلسي، لم تكن أوكرانيا لتتمكن من الدفاع عن نفسها لفترة طويلة.. حسنًا، هناك بعض القوات هناك، مراقبون، مهندسون".

ولم يحدد تاسك جنود الدول أو أعدادهم الموجودين في أوكرانيا.

وكما ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج سابقًا، فإن الناتو لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

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