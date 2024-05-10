ما الدودة التي أكلت دماغ مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كيندي؟

تعرض المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأميركية روبرت كينيدي جونيور لسلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الماضية، بما في ذلك خلل قال إنه ناجم عن دودة تسللت إلى دماغه والتهمت جزءاً منه.

ونكشف في الفيديو التالي، عن مرض المرشح للرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور، وعن الدودة التي دخلت إلي دماغة وأكلت أجزاء منها وعن الأثار التي نتجة عن مرضه، عن إماكنية قدرة على الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقدَّم كينيدي مزيداً من التفاصيل بشأن المرض الطفيلي، في مقابلة هاتفية مع "نيويورك تايمز"، عندما كان على وشك الظهور في أول قائمة انتخابية له في ومع ذلك، رفضت حملته الإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات إضافية.

وفي الأيام التي تلت مكالمة عام 2010 من مستشفى NewYork-Presbyterian، قال كينيدي في المقابلة، إنه خضع لمجموعة من الاختبارات والفحوصات على مدى عدة أسابيع، لكنها لم تظهر أي تغيير في البقعة داخل دماغه.