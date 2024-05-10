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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: الهجوم على اتحاد القبائل العرب هدفه تشويه الكيان وعرقلة جهوده

صدى البلد

أعلن حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين دعمه الكامل  وتاييده  لاتحاد القبائل العربية بقيادة  المهندس ابراهيم العرجاني، لافتا إلي أن النقابة العامة للفلاحين في كافة ربوع الجمهورية ستشارك اتحاد القبائل  في كل أهدافه النبيلهذة.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له أن قيام اتحاد يضم القبائل والعائلات المصريه هو حلم كل المهتمين بالشأن العام لقطع الطريق علي ظهور جماعات الظلام

وأشار ابوصدام إلى ان الهجوم الذي يتعرض له اتحاد القبائل من المغرضين داخليا وخارجيا هدفه تشويه هذا الكيان وعرقلة جهوده التي تسعي لتوحيد الكيانات الموجوده فعلا ونبذ الفرقه بين ابناء القبائل والعائلات المصريه العريقه ومساندة الدوله المصريه في التنميهذة والازدهار والاستقرار. 

وأكد عبدالرحمن ان النقابهذة العامة للفلاحين ستشارك اتحاد القبائل في كافة الندوات والمؤتمرات القادمه للم الشمل وتوسيع دا ئرة انتشاره لتحقيق الاهداف التي انشا من اجلها  ، وان يوم الاثنين القادم سيشهد اول مشاركه للفلاحين بندوه كبيرة لاتحاد القبائل ينظمها كمال مخلوف نائب النقيب العام للفلاحين واحد قيادات  اتحاد القبائل العربية بمنطقة المنصوريه هرم  في محافظة الجيزه  يحضرها قيادات اتحاد القبائل والعائلات المصرية. 

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