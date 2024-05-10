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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

مدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية

ذكرت القيادة الجنوبية للجيش الصيني، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الجيش قال إنه راقب عن كثب و"أبعد" المدمرة الأمريكية "هالسي" التي دخلت المياه الإقليمية لجزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي في العاشر من مايو؛ بحسب وكالة "رويترز".


ولم يرد الأسطول السابع للبحرية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق، قال الجيش الصيني إن السفينة القتالية الساحلية Gabrielle Giffords التابعة للبحرية الأمريكية، "دخلت بشكل غير قانوني" مياه الصين الإقليمية قرب أرخبيل نانشا (سبراتلي) دون إذن من الحكومة الصينية، مشيرا إلى أن البحرية الصينية نظمت "مراقبة مصاحبة" للسفينة الأمريكية.

وتقول الصين إن لها السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لحركة شحن تجارية سنوية تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.

وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن مطالبات الصين "ليس لها أي أساس قانوني".

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