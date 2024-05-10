تتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها مجموعة متنوعة من المواجهات في عدة دوريات كروية مختلفة، بدءًا من دوري Nile لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024 وصولًا إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.
مواعيد مباريات دوري Nile والقنوات الناقلة:
1. سيراميكا كيلوباترا ضد طلائع الجيش - الساعة 4 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 1
2. الجونة ضد فاركو - الساعة 7 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 2
3. مودرن فيوتشر ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:
1. أبها ضد ضمك - الساعة 6 مساءً - قناة: SSC1 SD
2. اتحاد جدة ضد الاتفاق - الساعة 9 مساءً - قناة: SSC1 SD
3. الخليج ضد الوحدة - الساعة 9 مساءً - قناة: SSC EXTRA 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:
1. ديبورتيفو ألافيس ضد جيرونا - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
1. فروسينوني ضد إنتر ميلان - الساعة 9:45 مساءً - قناة: AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني:
1. أجسبورج ضد شتوتجارت - الساعة 9:30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:
1. نيس ضد لوهافر - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 8
2. ستاد بريست ضد ستاد ريمس - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 4