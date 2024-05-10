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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها مجموعة متنوعة من المواجهات في عدة دوريات كروية مختلفة، بدءًا من دوري Nile لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024 وصولًا إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

مواعيد مباريات دوري Nile والقنوات الناقلة:


1. سيراميكا كيلوباترا ضد طلائع الجيش - الساعة 4 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 1
2. الجونة ضد فاركو - الساعة 7 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 2
3. مودرن فيوتشر ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:


1. أبها ضد ضمك - الساعة 6 مساءً - قناة: SSC1 SD
2. اتحاد جدة ضد الاتفاق - الساعة 9 مساءً - قناة: SSC1 SD
3. الخليج ضد الوحدة - الساعة 9 مساءً - قناة: SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:


1. ديبورتيفو ألافيس ضد جيرونا - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


1. فروسينوني ضد إنتر ميلان - الساعة 9:45 مساءً - قناة: AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني:


1. أجسبورج ضد شتوتجارت - الساعة 9:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:


1. نيس ضد لوهافر - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 8
2. ستاد بريست ضد ستاد ريمس - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 4

مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الجمعة

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