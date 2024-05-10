تتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها مجموعة متنوعة من المواجهات في عدة دوريات كروية مختلفة، بدءًا من دوري Nile لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024 وصولًا إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

مواعيد مباريات دوري Nile والقنوات الناقلة:



1. سيراميكا كيلوباترا ضد طلائع الجيش - الساعة 4 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 1

2. الجونة ضد فاركو - الساعة 7 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 2

3. مودرن فيوتشر ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساءً - قناة: أون تايم سبورتس 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:



1. أبها ضد ضمك - الساعة 6 مساءً - قناة: SSC1 SD

2. اتحاد جدة ضد الاتفاق - الساعة 9 مساءً - قناة: SSC1 SD

3. الخليج ضد الوحدة - الساعة 9 مساءً - قناة: SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:



1. ديبورتيفو ألافيس ضد جيرونا - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



1. فروسينوني ضد إنتر ميلان - الساعة 9:45 مساءً - قناة: AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني:



1. أجسبورج ضد شتوتجارت - الساعة 9:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:



1. نيس ضد لوهافر - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 8

2. ستاد بريست ضد ستاد ريمس - الساعة 10 مساءً - قناة: beIN Sports HD 4