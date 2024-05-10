لبنان.. خطة لترحيل المساجين السوريين

أفادت السلطات الأمنية اللبنانية أن الجهات المختصة تعد خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين السوريين، ضمن دراسة شاملة لملف النازحين السوريين.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، عن “ مدير الأمن العام اللبناني اللواء إلياس البيسري” قوله إن الخطة التي يحضرها ستكون مفصلة وسيعرضها في المؤتمر الذي سيناقش ملف النازحين السوريين في بروكسل الشهر المقبل.

وذكر “البيسري” أنه بالنسبة لملف الموقوفين السوريين فهو بصدد تحضير خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية، مبيناً أنه يتم تحضير تعديل من قبل المديرية العامة للأمن العام تتعلق بشروط الإقامة بالنسبة للمقيمين.

وشدد البيسري علي أن التعديلات الجديدة ستَتشدّد في ضرورة تطبيق شروط الاقامة، ومنها تطبيق أحكام صارمة على أي سوري مخالف لشروط الاقامة أو مخالف للقوانين اللبنانية، بما فيها تعريضه للترحيل الفوري فيما لو خالف تلك الشروط.