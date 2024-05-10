مصرع شاب مجهول الهوية في ترعة بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب مجهول الهوية فى العقد الثانى من عمره من ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين .



وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالى بالعثور على جثة كافيه بمياه ترعة البوهية بالمدينة .



انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان من منطقة القنطره وبالفحص تبني أنها لشاب فى العقد الثانى من عمره لولا يوجد معه اى اثبات شخصية.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين على ذمة تصرفات النيابة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .