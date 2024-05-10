حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغريم حمدى النقاز لاعب الإسماعيلي، 160 ألف دولار لصالح الزمالك عبارة عن قسط متأخر على اللاعب للزمالك قيمته 110 آلاف دولار غرامة تأخير.

الحكم كان من بين بنوده إيقاف اللاعب، والنقاز طلب الحيثيات لتعطيل إيقافه لحين السداد أو الاستئناف..

ويسعى لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي خلال الفترة القادمة لتوفيق أوضاعه من أجل العودة للمشاركة من جديد.

ويعد هذا الحكم الثاني ضد اللاعبين لصالح نادي الزمالك بعد غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي والتي كانت مقررة بـ 2 مليون دولار.