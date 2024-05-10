عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قـ.ـتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 10 مايو 2024 عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع حركة حماس في حي الزيتون بمدينة غزة صباح اليوم.

أفاد جيش الاحتلال بأن الجنود القتلى هم الرقيب إيتاي ليفني، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من رمات هارون، والرقيب يوسف داسا، 19 عامًا، من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، من كريات بياليك، والرقيب إرمياس مكورياو، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من بئر السبع، والرقيب دانيال ليفي، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من كريات موتسكين.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط وجندي أصيبا من الكتيبة 931 بجروح خطيرة في نفس الحادث، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، قُتل الجنود الأربعة جراء انفجار عبوة ناسفة أو عبوات ناسفة في أحد الأزقة.

وكانت القوات تداهم مجمعا مدرسيا حيث كان لدى الجيش مؤشرات على وجود نشاط لحماس وتم اكتشاف أسلحة ونفق واحد على الأقل في منطقة المدرسة.

وقد عاد الجيش الإسرائيلي عدة مرات إلى حي الزيتون منذ اندلاع الحرب، حيث تمكنت حماس من إعادة تجميع صفوفها في المناطق التي طهرها الجيش في السابق.

وبمقتلهم يرتفع عدد القتلى في الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في غزة ووسط العمليات على الحدود إلى 271.

وفي حادث منفصل، أصيب جنديان آخران من الكتيبة التاسعة باللواء 401 مدرع بجراح خطيرة، جراء إطلاق صاروخ آر بي جي على دبابة في منطقة رفح جنوب غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة جنود إسرائيليين حي الزيتون حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش 2-1 بالدوري

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة

إغلاق المنافذ وقطع الإمدادات.. القاهرة الأخبارية ترصد التفاصيل من أمام معبر رفح

هل الموت في شهر ذي القعدة من حسن الخاتمة؟.. أسراره وفضله

100 مليار دولار | طفرة في قطاع النقل بمصر .. إيه الموضوع؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

روبي تخطف الأنظار بفستان كاجوال| شاهد

احترس .. لو بتاكل هذه الأطعمة كل يوم فأنت مهدد بالنقرس

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الشيبسي زي بتاع المصانع

فيديو

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-