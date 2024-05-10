ارتفاع حصيلة قـ.ـتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 10 مايو 2024 عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع حركة حماس في حي الزيتون بمدينة غزة صباح اليوم.

أفاد جيش الاحتلال بأن الجنود القتلى هم الرقيب إيتاي ليفني، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من رمات هارون، والرقيب يوسف داسا، 19 عامًا، من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، من كريات بياليك، والرقيب إرمياس مكورياو، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من بئر السبع، والرقيب دانيال ليفي، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من كريات موتسكين.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط وجندي أصيبا من الكتيبة 931 بجروح خطيرة في نفس الحادث، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، قُتل الجنود الأربعة جراء انفجار عبوة ناسفة أو عبوات ناسفة في أحد الأزقة.

وكانت القوات تداهم مجمعا مدرسيا حيث كان لدى الجيش مؤشرات على وجود نشاط لحماس وتم اكتشاف أسلحة ونفق واحد على الأقل في منطقة المدرسة.

وقد عاد الجيش الإسرائيلي عدة مرات إلى حي الزيتون منذ اندلاع الحرب، حيث تمكنت حماس من إعادة تجميع صفوفها في المناطق التي طهرها الجيش في السابق.

وبمقتلهم يرتفع عدد القتلى في الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في غزة ووسط العمليات على الحدود إلى 271.

وفي حادث منفصل، أصيب جنديان آخران من الكتيبة التاسعة باللواء 401 مدرع بجراح خطيرة، جراء إطلاق صاروخ آر بي جي على دبابة في منطقة رفح جنوب غزة.