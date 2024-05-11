مصرع 200 شخص جراء فيضانات عارمة اجتاحت شمال أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت أن الفيضانات العارمة التي اجتاحت شمال أفغانستان خلفت أكثر من 200 قتيل في إقليم واحد.

وحسب وكالة “فرانس برس”، لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم، ودُمرت أو لحقت أضرار بآلاف المنازل في إقليم بجلان عندما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الجمعة في حدوث فيضانات عارمة، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، تسببت الفيضانات في مصرع نحو 100 شخص في عشر ولايات في البلاد، ولم تسلم أي منطقة منها، بحسب السلطات.

كما غمرت المياه مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80% من سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة على الزراعة من أجل بقائهم.