عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد طفل شبرا الخيمة.. منشورات غامضة لبيع أعضاء الأطفال والحكومة تكشف الحقيقة

صدى البلد

أثارت منشورات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول وجود عصابات تجارة الأعضاء البشرية، حالة من الذعر والقلق، مما دفع الحكومة لكشف حقيقة المنشورات المتداولة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية في مصر.

وتضمنت المنشورات وجود عصابات لتجارة الاعضاء من خلال استدراج الاطفال واختطافهم وبيع اعضائهم.

عصابات تجارة الأعضاء البشرية

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، نفى المركز الإعلامي وجود أي أدلة أو تقارير تشير إلى وجود عصابات تجارة الأعضاء في البلاد. وأكد أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات مماثلة في أي من المحافظات على مستوى الجمهورية.

txt

العراق.. طرح 29 مشروعا للنهوض بالصناعة والثروة الغازية

txt

اليابان تسعى للتخلص من أدوية كوفيد-19 ثمنها ملياري دولار

وأكد المركز الإعلامي أن هذه الشائعات غير صحيحة وتعد محاولة لإثارة الذعر والفزع في المجتمع. وحث المواطنين على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات غير المؤكدة، مشددًا على أن السلطات المعنية تتابع عن كثب أي معلومات متعلقة بالجرائم المحتملة وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

فيما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان في مصر، أن الأنباء المتداولة حول وجود عصابات تجارة الأعضاء في البلاد عارٍ تمامًا من الصحة. وأكد المركز أن المنشورات المزعومة هي مزيفة وتم تداولها بنفس العبارات منذ عام 2017، وأنه لا يوجد أي ارتباط للأطباء بأي من الادعاءات المذكورة.

وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة أن تتحلى بالدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وأن يتم التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها، حتى لا يتم إثارة الرأي العام وتسبب البلبلة والقلق بين المواطنين.

يأتي هذا التصريح في إطار جهود الحكومة لمواجهة انتشار الشائعات والأخبار المضللة، وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين. 

طفل شبرا الخيمة

يأتي هذا الجدل بعد حدوث حالة من الذعر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، جراء مقتل طفل في منطقة شبرا الخيمة وانتزاع أحشائه بهدف بيعها، توصلت التحقيقات إلى أن الغرض الحقيقي من هذه الجريمة البشعة كان هو بيع مقطع فيديو يصور عملية القتل وانتزاع الأعضاء البشرية، وتمثيل الجثة على موقع "الدارك ويب" أو الإنترنت المظلم، بهدف جمع الأموال، وليس لإدارة تجارة الأعضاء كما ادعت بعض الشائعات.

اختطاف الاعضاء البشرية التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أثبتت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديدة على واقعة الدائري

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

وزير المالية: الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير أولويات المرحلة المقبلة

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

اعتراف إسرائيلي صادم.. حماس لن تهزم في رفح رغم العدوان الكاسح

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تجاهلها.. أعراض واضحة مؤشر للإصابة بمرض خطير

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

بفستان أسود.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

كوب من الليمون بالماء على الريق| ستدهشك النتيجة

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-