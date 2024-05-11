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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مثيرة حول راتب مبابي الجديد مع ريال مدريد

صدى البلد

 كشف الصحافي الموثوق به، فابريزيو رومانو، الستارعن أحدث التفاصيل المثيرة في عالم كرة القدم، حيث كشف عن الراتب المتوقع للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق ريال مدريد في الموسم المقبل.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، يبدو أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيكون أقل بكثير مما كان يحصل عليه مع باريس سان جيرمان، وأيضًا أقل من العرض الذي قدمه الملكي له في موسم 2022، قبل أن يجدد عقده مع الفريق الفرنسي.

ووفقًا لما ذكره رومانو، سيكون راتب مبابي مع ريال مدريد في نطاق يقترب مما يحصل عليه ثنائي الفريق الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتأتي هذه التفاصيل بعد إعلان النجم الفرنسي رسميًا رحيله عن نادي باريس سان جيرمان، في خطوة مثيرة أثارت الكثير من التكهنات والتساؤلات حول وجهته المقبلة في عالم كرة القدم.

بهذه التطورات المثيرة، يبقى الجميع في انتظار الإعلان الرسمي من ريال مدريد بشأن توقيع الصفقة المنتظرة، والتي ستضع مبابي في صفوف النادي الملكي لموسم جديد من التحديات والإنجازات المثيرة."

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