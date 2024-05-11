بطيء الاستيعاب | إبراهيم السمان يكشف سبب موافقته على المشاركة في "بيت الرفاعي"

عبر الفنان إبراهيم السمان عن سعادته بالنجاح الذي حققه في رمضان 2024 من خلال مشاركته في ثلاثة أعمال مختلفة كان من بينها مسلسل بيت الرفاعي الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقال السمان في تصريحات صحفية له اليوم السبت، ان رد فعل الجمهور علي الشخصية التي قدمها وهي شخصية "بذرة" كان مفاجأة ، مشيرا الي ان هناك اكثر من امر جعله يقبل العمل في المسلسل منهم عمل بطولة الفنان امير كرارة فهو شخص محترم بشكل كبير، ودمه خفيف جداً، وممثل كبير وفنان جامد لاقصي درجة سعدت بالعمل معه، بالإضافة الي ان العمل قصة بيتر ميمي، ومن اخراج الأستاذ أحمد نادر جلال، كل هذه الأمور تجعل اي شخص يوافق علي الدور.

وأشار إبراهيم السمان إلى أن العمل من انتاج شركة سينرجي وأنا أثق فيهم ثقة كبيرة جعلتني أوافق أيضاً على الدور بينما الورق نفسه كان مختلفا حول شخصية بذرة صاحب البطل الشاب البطيء في الكلام واستيعابه البسيط، كلها أمور تجذب اي ممثل لقبول الشخصية.

مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.