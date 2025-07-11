وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تطورات غزة والملف النووي الإيراني

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا يوم الخميس ١٠ يوليو فى إطار دعم العلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا ومناقشة مستجدات الوضع الإقليمي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى ثمن العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً التطلع لمواصلة الارتقاء بمستوى التعاون فى كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، مشيداً بدور الشركات الألمانية في دعم مشروعات التنمية بمصر، ورحب بالدعم الألماني لمصر في المؤسسات الأوروبية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطى أطلع نظيره الألماني على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات المفاوضات الخاصة باستئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مؤكدا ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع فى ظل ما يعانيه من اوضاع إنسانية مأساوية. واستعرض في هذا السياق الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وشدد وزير الخارجية أن خلق أفق سياسى لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية يمثل حجر الأساس للسلام والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

كما تناول الاتصال ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيراً لمحورية دور مجموعة E3 في معالجة الشواغل الخاصة بالبرنامج ودعم مسار المفاوضات للتوصل لتسوية تسهم في خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.