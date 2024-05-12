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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فرصة.. مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة في هذا الموعد

مزاد سيارات جمارك
مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

كشفت هيئة الخدمات الحكومية في مصر عن موعد انطلاق مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة، حيث من المقرر انعقاده في الساعة 12 من ظهر يوم الثلاثاء القادم 14 مايو، وتتضمن جلسة المزاد العلني المقررة بيع عدد 16 لوط سيارات ولوط مواتير واردة من الخارج.

وتنعقد جلسة المزاد في قاعة نادى الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

ويمكن معاينة السيارات في ساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويضم المزاد، الذي ينعقد في الرابع عشر من مايو 2024 عدد من الطرازات منها سيارات لشركة “مرسيدس، دودج، بورشه، بي إم دابليو، تويوتا لاند كرور، جيب شيروكي، أودي، تويوتا كرولا، فولكس فاجن”، كما يتضن المزاد مواتير واردة من الخارج.

وتتضمن شروط المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو في أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين؛ على أن تكون سارية، بينما يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للتجار.

فيما تتم عملية البيع، وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط.

ويباع كل لوط على حدة، ودون عمولة، ويعد شراء كراسة المزاد، شرطا لدخوله.

وتباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، وبقيمة إجمالية قدرها 400 جنيه.

مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة هيئة الخدمات الحكومية

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