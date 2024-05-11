روسيا: رصد وتدمير منظومتي صواريخ هيمارس الأمريكية على متن مدرعات أوكرانية

ذكر موقع قناة "آر تي" الروسية، أن وحدة من القوات الروسية مشرفة على تشغيل الطائرات المسيرة تمكنت من رصد وتدمير منظومتين من صواريخ هيمارس الأمريكية على متن مدرعات في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخ إسكندر الروسية دمرت موقع منصات صواريخ أمريكية في اتجاه مدينة كوبيانسك بشرق أوكرانيا.

ونشرت مقطع فيديو، قالت إن تتبع أجهزة الاستطلاع التابعة للجيش الروسي، يظهر مدرعات تسير بسرعة بالقرب من خاركيف، وبعد أن تمركزت المدرعتان اللتان كانتا تحملان صواريخ من نوع هيمارس التي سلمتها الولايات المتحدة إلى كييف؛ تم استهدافهما وتدميرهما بالكامل.