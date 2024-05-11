عاصفة شمسية قد تؤثر على الاتصالات والطائرات.. وأستاذ بـ«القومي للبحوث» تكشف مفاجأة

تحدثت الدكتورة آمال عبدالله، أستاذ بحوث الشمس بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن ما يتردد بأن هناك عاصفة شمسية شديدة ستضرب الأرض للمرة الأولى منذ عام 2003.

وقالت الدكتورة آمال عبدالله، أستاذ بحوث الشمس بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "العاصفة الشمسية هي مجرد نشاط شمسي يحدث كل يوم، ولكن قد تتغير خطورته من يوم لآخر".

وأضافت: "العاصفة الشمسية تؤثر على الغلاف الجوي للأرض، وتسبب ما يسمى بظاهرة الشفق القطبي".

واسترسلت: "هذه العاصفة تؤثر على التكنولوجيا الموجودة في الفضاء؛ لأن الشحنات العالية من الممكن أن تتفاعل مع الجسيمات الموجودة في الأقمار الصناعية، ومن الممكن أن تسبب فقد الاتصالات، وهذه الظاهرة من الممكن أن تؤثر على مسارات الطائرات".