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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الأوقاف": قرار منع تصوير الجنازات لصون مشاعر أهل المتوفي وحفظ قدسية المسجد

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل قرار الوزارة بمنع تصوير داخل المساجد، مؤكدا أن هذا القرار الذي تم إصداره واتخاذه من قبل وزارة الأوقاف اليوم يأتي لحفظ حرمة وقدسية المسجد وصون مشاعر أهالي المتوفى.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار من قبل وزارة الأوقاف بعد ملاحظة تفشي ظاهرة التصوير بشكل مبالغ فيه في حالات الوفاة والجنازات والصلاة داخل المسجد، دون أن يكون هناك مراعاة لحرمة المكان أو خصوصية الحاضرين، منوهًا بأن الوزارة رصدت سلوكيات غير لائقة خلال مراسم الجنازات كالتصوير من زوايا غير مناسبة.

وتابع: "تم ملاحظة أنه يتم استخدام فلاشات الكاميرات بشكل مفرط مما أثار حفيظة الكثيرين وأضفى أجواءً من الضوضاء على بيئة يفترض أن يسودها الخشوع والوقار"، موضحًا أن قرار المنع لا يُعدّ اعتداءً على حرية أي شخص، ولكن هو قرار ضروري لضمان احترام حرمة المسجد.

الدكتور هشام عبدالعزيز الإعلامية كريمة عوض القطاع الدينى بوزارة الأوقاف برنامج حديث القاهرة رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

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