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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرسل مذكرة لاتحاد الكرة يشكو خلالها من التحكيم

الاهلي
الاهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سيعمل على إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة المصري، يشتكي خلاله من المنظومة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمود الخطيب لديه استياء من أخطاء المنظومة في الكرة، على رأسها ما حدث من حكام مباراة بلدية المحلة بالدوري".

وأضاف أمير هشام: "الأمر الثاني الذي أثار استياء مسؤولي النادي الأهلي، هي قضية حسين الشحات والشيبي، الأخيرة، خاصةً أن اتحاد الكرة أقر أنه لا يحق له اللجوء للقضاء المدني ثم استفسر من الاتحاد الدولي بعد ذلك، مع رؤية لجنة الانضباط بأحقية اللاعب المغربي في قراره، وهو ما يجعل هناك مذكرة من النادي يشتكي خلالها من منظومة كرة القدم ككل".

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