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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

امام عاشور
امام عاشور

وجه الإعلامي أحمد شوبير، الإعلامي، رسالة قوية للاعب الأهلي إمام عاشور، عقب أدائه في مواجهة بلدية المحلة أمس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.

وفي حديثه عبر برنامجه على "راديو أون سبورت إف إم"، شدد شوبير قائلاً: "إمام عاشور لابد أن يكون أكثر تركيزًا، فأداؤه في المباراة أمام بلدية المحلة لم يكن الأفضل، وهذا لا يمكن تحمله، خاصةً مع المواجهة المهمة القادمة أمام الترجي".

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وأضاف: "رغم إمكانياته وموهبته التي لا يختلف عليها أحد، إلا أنه يجب أن يكون أكثر جدية في أدائه خلال الفترة المقبلة، فلا تسمح الظروف له بالتراخي، وهذا الكلام قد يؤثر على مساره المستقبلي".

يُذكر أن الأهلي تغلب على بلدية المحلة بهدفين لهدف في الجولة 22 من دوري NILE، ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، ويستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في نهائي البطولة، في مواجهة مرتقبة تقام يوم السبت المقبل، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحقيق اللقب.

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