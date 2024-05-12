كفاية بقى.. تعليق شوبير على أزمة حراسة المرمى بين محمد الشناوي ونجله

علّق الإعلامي أحمد شوبير على لفتة إيجابية قام بها حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، تجاه زميله مصطفى شوبير بعد مباراة بلدية المحلة في دوري NILE.

قام الشناوي بنشر صورة عبر حسابه في "إنستجرام"، التقطتها عدسة وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، تجمعه مع مصطفى شوبير، وأضاف إيموجي تصفيق، معبراً عن تقديره لزميله شوبير.

وفي برنامجه على "راديو أون سبورت إف إم"، أثنى أحمد شوبير على هذه اللفتة قائلاً: "لقطة الشناوي مع مصطفى شوبير بعد مباراة البلدية كانت رائعة للغاية، ترد على الجدل المحيط بمن سيشارك ومن سيغيب في المباريات".

وأضاف شوبير: "المنافسة بين الشناوي وشوبير تصب في مصلحة الفريق، لذا يجب التركيز على النهائي المقبل مع الترجي، وأتمنى أن نحقق البطولة بإذن الله، وكفاية بقي كلام على الشناوي ومصطفي.

وكان قد تردد على لسان أحد الإعلاميين والعديد من الصحفيين عن وجود أزمة في المشاركة بين محمد الشناوي ومصطفي شوبير.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب رادس، قبل مباراة الإياب في القاهرة في 25 مايو.