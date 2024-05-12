أفضل هاتف اقتصادي من سامسونج.. مميزات جبارة 

أطلقت شركة سامسونج هذا العام رسميًا هاتف الـ Samsung Galaxy A25 5G الذي يتميز بشاشة Super AMOLED بتردد 120 هيرتز مع معالج Exynos 1280 مع كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل بمثبت بصري وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط مع دعم الصوت الاستريو.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A25 5G

• الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ FHD+ وبدقة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz مع سطوع يصل الي 1000 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

• يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج نفسها حيث من نوع Exynos 1280 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 فهو نفس الموجود في هاتف Samsung Galaxy M34 5G .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل 14 بواجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6 .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الأزرق الغامق وباللون الأصفر وباللون الأزرق الفاتح.



سعر هاتف Samsung Galaxy A25 5G :-

• في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 11300 جنية .. وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 12200 جنية ( نسخة صنع في مصر).