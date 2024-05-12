الكلب المسلح| الجيش الأمريكي يختبره للقتال.. ماذا يحدث؟

قد تكون مشاة البحرية أول جيش أمريكي يتبنى استخدام الكلاب الآلية المسلحة بالبنادق، وفقا لصحيفة “لاراثون” الإسبانية.

الكلاب المسلحة

الكلاب المسلحة

وتقوم قيادة العمليات الخاصة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بتقييم جيل جديد من "الكلاب" الآلية التي طورتها شركة Ghost Robotics ومجهزة بأنظمة أسلحة من شركة التكنولوجيا الدفاعية Onyx Industries.

الكلب الروبوت

يمكن استخدام الكلاب الروبوتية القاتلة في أنواع مختلفة من المهام، ولديها القدرة على اكتشاف وتتبع ومهاجمة الأشخاص أو الطائرات بدون طيار أو المركبات تلقائيًا باستخدام نظام الأسلحة عن بعد SENTRY.

وفقًا لما أوردته The War Zone، تقوم قوات البحرية الأمريكية باختبار كلبين آليين مزودين بأنظمة أسلحة نارية تعتمد على نظام الأسلحة عن بعد SENTRY من Onyx، RWS، أحدهما بعيار 7.62 × 39 ملم والآخر بعيار Creedmoor 6.5 ملم.

ويتم اختبار هذه المركبات الأرضية الرباعية بدون طيار من Ghost Robotics، Q-UGV، لأغراض مختلفة، بما في ذلك الاستطلاع والمراقبة، ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو القدرة على تزويدها بأسلحة للقتال عن بعد أثناء التحكم فيها من قبل المشغل.

يسمح النظام باكتشاف وتتبع الأشخاص أو الطائرات بدون طيار أو المركبات تلقائيًا، والإبلاغ عن الأهداف المحتملة إلى المشغل البشري الذي يمكن أن يكون موجودًا في أي مكان في العالم، يعتمد SENTRY عليه في اتخاذ قرار إطلاق النار ولا يمكنه أن يقرر القيام بذلك بشكل مستقل.

تم تثبيت RWS SENTRY على الكلاب الروبوتية رباعية الأرجل، وهي طائرة بدون طيار أرضية متوسطة الحجم قوية ورشيقة ومتينة ومناسبة لجميع الأحوال الجوية للاستخدام في مجموعة واسعة من البيئات الحضرية والطبيعية غير المنظمة لأغراض الدفاع والوطنية والتجارية.

وتم تصميم Vision 60 لمهام مثل التفتيش عن بعد والمهام الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع ورسم الخرائط والاتصالات والأمن.

الكلب الريبوت

ماذا قال أونيكس عن الكلاب المسلحة؟

وقال أونيكس في منشور على موقع LinkedIn: "من المقرر أن يحدث هذا التعاون ثورة في الطريقة التي نتعامل بها مع تكنولوجيا الدفاع غير المأهولة، وتحسين الدقة والسلامة عبر جميع المنصات".

وفقًا لشركة الكلاب الروبوتية Ghost Robotics، فإنه حتى في البيئات غير المألوفة أو في حالة تعطل أجهزة استشعار الرؤية، فإن الروبوتات رباعية الأرجل تظهر مرونة ملحوظة، وهي مصممة للتعافي بسرعة من الانزلاقات والسقوط، مما يضمن الحركة دون انقطاع.

وتعمل الشركة على تحسين قدرتها على التنقل في مختلف التضاريس، بما في ذلك المشي والجري والزحف والتسلق وحتى السباحة.