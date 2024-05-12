من يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان؟.. أحمد حسن يكشف

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار جوميز في قيادة هجوم الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"جوميز يستقر على الجزيري لقيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان المغربي".



موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تنطلق المباراة النارية بين الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية اليوم الأحد الموافق 12 مايو في تمامالعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تُنقل أحداث هذه المواجهة المثيرة عبر شبكة قنوات "beIN SPORTS" القطرية، الناقل الحصري والوحيد لبطولاتالاتحاد الأفريقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على قناة "beIN SPORTS 6".