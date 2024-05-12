في غاية الصعوبة.. تعليق فرج عامر على مباراة الزمالك ونهضة بركان

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة الزمالك ونهضة بركاننهائي بطولة الكونفدرالية عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك





وكتب فرج عامر :"مباراة الزمالك ونهضة بركان ، في المغرب في نهائي بطولة الكونفدرالية هي مباراة في غاية الصعوبة وفي غاية الاثارة واعتقد انها مبارة في الصغط المتواصل بلا هوادة!ومباراة تتطلب اليقظةً، والمباراة في الملعب ، الفريق الذي يحتفظ بهدوءة و ومفاتيح لعبة بعيدة عن المراقبة اللصيقة سيفوز ، المهم مصر والمغرب شعبين شقيقين والروح الرياضية والعلاقات الودية هي بيت القصيد".





موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تنطلق المباراة النارية بين الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية اليوم الأحد الموافق 12 مايو في تمامالعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تُنقل أحداث هذه المواجهة المثيرة عبر شبكة قنوات "beIN SPORTS" القطرية، الناقل الحصري والوحيد لبطولاتالاتحاد الأفريقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على قناة "beIN SPORTS 6".