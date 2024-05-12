عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غاية الصعوبة.. تعليق فرج عامر على مباراة الزمالك ونهضة بركان

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة الزمالك ونهضة بركاننهائي بطولة الكونفدرالية عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك


 

وكتب فرج عامر :"مباراة الزمالك ونهضة بركان  ، في المغرب في نهائي بطولة الكونفدرالية هي مباراة في غاية الصعوبة وفي غاية الاثارة واعتقد انها مبارة في الصغط المتواصل بلا هوادة!ومباراة تتطلب اليقظةً، والمباراة في الملعب ، الفريق الذي يحتفظ بهدوءة و  ومفاتيح لعبة بعيدة  عن المراقبة اللصيقة سيفوز ، المهم مصر والمغرب شعبين شقيقين والروح الرياضية والعلاقات الودية هي بيت القصيد".


 

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تنطلق المباراة النارية بين الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية اليوم الأحد الموافق 12 مايو في تمامالعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تُنقل أحداث هذه المواجهة المثيرة عبر شبكة قنوات "beIN SPORTS" القطرية، الناقل الحصري والوحيد لبطولاتالاتحاد الأفريقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على قناة "beIN SPORTS 6".

الكونفيدرالية رئيس نادي سموحة مكة المكرمة مصر والمغرب نهائي الكونفيدرالية نهضة بركان نفي موعد مباراة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

طلب عاجل من الحكومة للأجانب المتواجدين بالبلاد

ترشيحاتنا

أصيب منذ يومين.. جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط برتبة كبيرة في غزة

مصر تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

احذر الغرامة.. خطوات سهلة للحصول على تصريح الحج

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الترم الثاني بمحافظة الجيزة

حيثيات سجن سائق أوبر في قضية حبيبة الشماع: يتعاطى الحشيش وأغلق النوافذ

مصر تعلن رسميا دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

حقيقة زواج لقاء سويدان بعد نشر صورة لها بفستان الزفاف.. شاهد

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

فيديو

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-