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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يفتتح عدة مشروعات لتطوير الخدمات بالمستشفيات والمراكز الطبية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  عدداً من المشروعات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة. 
وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، اللواء سامح محمد يوسف رئيس قطاع المشروعات المدنية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية،  الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون، الأستاذ الدكتور حازم حكيم مدير مستشفى الباطنة التخصصي، العميد ناصر محمود يوسف نائب رئيس القطاع ومدير مشروعات جامعة المنصورة.  
وتشمل الافتتاحات: تطوير العيادات الخارجية، معمل التحاليل الطبية، تطوير عمليات الحوادث بمبني الطوارئ والتدريب بمركز طب وجراحة العيون – تشغيل المسار الواصل بين المبنى الرئيسي والمبنى الجديد بمستشفى الباطنة – افتتاح عيادة التأمين الصحي للعاملين بالجامعة بمجمع الخدمات الجامعة الرئيسى.
وأكد  خاطر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المراكز الطبية والمستشفيات بجامعة المنصورة تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تُقدمه من خدمات صحية مُتميزة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق إستراتيجية الدولة 2030 وتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.
وتم افتتاح تطوير العيادات الخارجية بمركز طب وجراحة العيون يشمل مبني جديد بمساحة حوالي ٧٠٠ متر مربع من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تحت إشراف مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة وتضم استراحة مرضي جديدة تسع لحوالي ٢٠٠ مريض إضافي مع جميع الخدمات التي يحتاجها المريض من علاقات عامة واستقبال وحجز مواعيد وانهاء الإجراءات الخاصة بإصدار قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي أو إجراءات الدخول وسحب عينات التحاليل الطبية والخزينة، كما تم تجديد البنية التحتية وخدمات التقنية وتكنولوجيا المعلومات وإضافة عيادات عامة وتخصصية وعيادة علاج اقتصادي لتقديم خدمات طبية مميزة.
جدير بالذكر ان المركز يستقبل ما يزيد عن ٢٨٠ ألف مريض سنويا لتقديم خدمات طبية وجراحية وتشخيصية على مستوي عالي من الجودة الطبية.
كما تم افتتاح معمل التحاليل الطبية على مساحة حوالي ٨٠ متر مربع وذلك طبقاً لمعايير الجودة العالمية والكود الخاص بإنشاء المعامل الطبية
ويضم عدة وحدات لتحاليل الدم المختلفة والفيروسات وفصل البلازما مزودة بأحدث الأجهزة والميكروسكوبات اللازمة للتحاليل الطبية، كما يضم استراحة واستقبال للمرضي وذلك تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب المنصورة 
وتم افتتاح تطوير عمليات الحوادث بمبني الطوارئ والتدريب بمساحة حوالي ٧٠ متر مربع ويشمل أحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات والآلات الجراحية وأجهزة التخدير والإفاقة لمرضي حوادث العيون، كما يضم منطقة للتعقيم وتسجيل البيانات الإلكتروني والمستلزمات الطبية، وقد تم التطوير وفقاً لمعايير الجودة الطبية العالمية والكود المصري الخاص بالعمليات. 
والجدير بالذكر ان المركز يشمل على عيادات مجهزة علي أعلي مستوي طبي لاستقبال مرضي الطوارئ والحوادث على مدار ال ٢٤ ساعة ويخدم ما يزيد عن ١٥ ألف مريض حوادث سنويا.
كما تم افتتاح التجديدات والتوسعات فى مقر عيادة التأمين الصحي بجامعة المنصورة وذلك فى إطار تنفيذ البروتوكول المبرم مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والذي يشمل إتاحة مقر عيادة يضم إخصائيين واستشاريين فى كافة التخصصات الطبية المختلفة وصيدلية لصرف العلاج وتقديم خدمة طبية لعدد 27 ألف من منسوبى جامعة المنصورة الخاضعين للتأمين الصحي. 
 

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المستشفيات والمراكز الطبية المدير التنفيذي للمستشفيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمراكز الطبية

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