نجاح طلاب نقل الثانوية العامة بأسوان في الدخول على منصة الامتحانات بالتابلت

قام المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتفقد سير امتحانات صفوف النقل من طلاب الثانوية العامة للفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2023/2024 .

اطمأن الرشيدي من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة وورقة المفاهيم ، وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة بنجاح وعدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

امتحانات

كما اطمأن على تحقيق الهدوء والانضباط داخل اللجان وخارجها والتزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وقدم الرشيدى الشكر للمراقبين والملاحظين واخصائى التطوير على الإلتزام بجميع التعليمات، وفى نهاية الجولة تمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.