محافظ أسوان: تعزيز الحماية الاجتماعية لعمال مصر يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين

كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بحضور فعاليات الاحتفال بعيد العمال والتى نظمها الإتحاد المحلى لعمال أسوان برئاسة محسن محمد أُش الله، وذلك بحضور فوزى صابر مدير مديرية العمل.

كما حضر الاحتفال لفيف من القيادات والتنفيذية والبرلمانية والعسكرية والدينية بالمحافظة، وبمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء اللجان النقابية والعاملين بالشركات والهيئات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية والخدمية.

عيد العمال

وفى كلمته التى ألقتها السكرتير العام حرص اللواء أشرف عطيه على تهنئة عمال المحافظة فى عيدهم السنوى ، مقدماً تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية تزرع وتبنى للحاضر والمستقبل.

كما أكد اللواء أشرف عطية أن الاهتمام بالعامل المصرى يشهد رعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يظهر جلياً فى حرصه المستمر لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية لعمال مصر مما يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين ، وتحسين مستوى المعيشية لهم.

وطالب أشرف عطية الجميع بالتكاتف والتفاني في العمل كل في موقعه لنحقق المزيد من النجاحات والإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه أوضح محسن محمد أن الأيدي العاملة هى الثروة الحقيقية والمحور الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة لتحقيق النهضة والتطوير بمختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن فعاليات الاحتفال بدأت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم تلاوة أيات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلى عن أبرز الإنجازات والمشروعات القومية التى تحققت ومازالت تتحقق فى الجمهورية الجديدة بمختلف المجالات.

واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع وتكريم العاملين المثاليين وعدد من رموز الاتحاد المحلى للعمال وقدامى النقابيين ، فضلا عن تكريم المتفوقين من طلاب المدرسة الفندقية.