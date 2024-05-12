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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع تلقي 10 مراكز تكنولوجية لطلبات التصالح في مخالفات البناء

تلقى طلبات التصالح
تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تلقى المراكز التكنولوجية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين المترددين على 10 مراكز بمختلف مدن المحافظة .

ووجه المحافظ إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، وخاصة أنه توجد متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز ، مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم أوجه الدعم للمواطنين لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للتعامل مع هذا الملف الهام وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

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طلبات التصالح

تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتوفير مختلف التسهيلات على المواطنين حتى يستطيع تقديم طلب شهادة بيانات التصالح عن طريق المركز التكنولوجى بالمدينة أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية ، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف بعد تنزيله من البلاى ستور ، وهو الذى توازى معه تأهيل العاملين بشكل مسبق على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات .

وقال فاطمة إبراهيم إلى أنه توجد تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية للتعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء ، مع نشر  اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية .

تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان
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