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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق العرض المسرحى"اه ياليل ياقمر" لفرقة أسوان القومية

العرض المسرحى اه
العرض المسرحى اه ياليل بأسوان

انطلقت على مسرح فوزى فوزى أولى ليالى العرض المسرحى "اه ياليل ياقمر" لفرقة اسوان القومية، ويستمر العرض حتى يوم ١٩ مايو، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض عن قصة كفاح ضد الظلم والطغيان والدفاع عن الأرض والعرض ضد أى مغتصب، وأن المجتمع مهما بلغ من فقر وتردى فى جميع الاحوال الحياتية فهو مجتمع أبى يهب ويرفض التفريط فى كرامته وأرضه وشرفه، و يتضح ذلك من خلال الصراع بين الباشا وأهالى البلد فمهما كانت هيمنة الباشا و طعمه فان أهالى البلد يهبوا ويثوروا ضده بعد مقتل ياسين وخطفه لبهية واغتصابه الأراضى، فمهما أمتد الظلم لابد له من نهاية.

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العرض المسرحى 

العرض تأليف نجيب سرور، إعداد وليد مصطفى، أشعار محمد المصرى، ألحان رأفت موريس، ديكور وائل البكرى، مساعد مخرج إسماعيل عمارة، إخراج إيهاب زكريا

العرض تمثيل هيثم محمد اسماعيل، شيماء رجب، فاطمة الزهراء مصطفى، إيهاب جابر، مصطفى عبد الله، إصولى مرعى، فاطمة أحمد ، رائف شكرى، أحمد عبد الرحمن، إسماعيل عمارة، وليد مصطفى، خالد السنوسى، بيتر عماد شحاته.

حضر العرض مدير عام فرع ثقافة اسوان يوسف محمود و الكاتب أحمد أبو خنيجر، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.

 

 

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