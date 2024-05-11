نائب محافظ أسوان تتفقد عددا من المشروعات الجارية بنطاق كوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، نائبته، الدكتورة غادة أبو زيد، بالقيام بجولة ميدانية شملت تفقد عدد من المشروعات بنطاق مركز ومدينة كوم أمبو، بمرافقة شوقي مصطفى رئيس المدينة، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية.

وشملت الجولة تفقد المنطقة السياحية حول معبد كوم أمبو ومنطقة المراسي والبازارات حيث قامت بالاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للحركة السياحية الوافدة، والاهتمام بمستوى النظافة العامة والتحفيز للمعاملة الطيبة من العاملين بقطاع السياحة.

جولة نائب محافظ أسوان بـ«كوم أمبو»

كما تفقدت نائب المحافظ ومرافقيها، مستشفى كوم أمبو المركزي، واطمأنت على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، واستمعت للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، موجهة المسئولين بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وتابعت الدكتورة غادة أبو زيد، الأعمال الجارية بموقف السيرفيس الغربي الحضاري بقرية الكفور، والذى يستوعب 250 سيارة ميكروباص وتم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100٪، بتكلفة تصل لأكثر من 40 مليون جنيه، ومقام على مساحة 20 ألف م2.

وتفقدت كذلك تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة ومستوى النظافة العامة داخل نفق المشاة بكوم أمبو.

واختتمت غادة أبو زيد جولتها بتفقد مشروع العمارات السكنية بمنطقة جبل الزلط والذى يضم 288 وحدة سكنية مقامة داخل 12 عمارة حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100٪ بنظام النصف تشطيب، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى مستحقيها.