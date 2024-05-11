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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى أسوان الجامعى .. الكشف على 48 حالة وإجراء 13عملية بقسم جراحة التجميل

مستشفيات جامعة أسوان
مستشفيات جامعة أسوان

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أن جراحة التجميل والإصلاح بقيادة الدكتور أحمد قناوي تستمر أعمالها علي مدار العام، ويتم كل شهر إجراء كشوفات وعمليات لمرضى شق الشفاة والحلق وعيوب الوجه والجمجمة، بالتعاون مع قسم التخدير والعناية المركزة ووحدة التخاطب والمعامل المركزية بالمستشفى.

أوضح الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي أنه في هذا الشهر تم الكشف علي عدد 48 حالة، مع إجراء عدد 13 حالة اليوم بالعمليات.

 

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فيما أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، في تصريحات له أن قسم جراحة التجميل والحروق وجراحات الوجه والفكين واليد بالمستشفى الجامعي، يطلق قافلة شهرية دورية بالتعاون مع كلية طب أسوان، والتي توفر أفضل غرف العمليات والإفاقات والأجهزة اللازمة حتى خلال فترات الإجازات الرسمية، وذلك لتقديم أفضل خدمة وعمل طبي وتعليمي على مستوى مهني يضمن سلامة المرضى.

ولفت الدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن المرضى في هذه القوافل يشملون أطفال محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، وتشمل هذه القوافل الدورية الكشوفات العامة التخصصية والتحاليل والتحضير مع العمليات والإقامة والمتابعة بما يضمن سلامة الأطفال وتجنب المضاعفات المحتملة. 

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