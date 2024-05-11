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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم فى تصادم سيارة بأحد أعمدة الإنارة بالقرب من مفارق توشكى بطريق أبو سمبل جنوب أسوان، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً يفيد بوقوع بتصادم سيارة ملاكى بأحد أعمدة الإنارة بالقرب من مفارق توشكى بطريق أبو سمبل جنوب أسوان.

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حادث

على الفور انتقلت القيادات المعنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، والذى تبين أنه أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

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