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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عرض "اه ياليل ياقمر" لفرقة أسوان على مسرح فوزى الصيفى بكورنيش النيل

فرقة أسوان القومية
فرقة أسوان القومية المسرحية

ينظم فرع ثقافة أسوان ندوة لمناقشة العرض المسرحى "اه ياليل ياقمر" لفرقة أسوان القومية المسرحية بحضور الكاتب الكبير أحمد أبو خنيجر

وعرض "اه ياليل ياقمر"  ممن تأليف الكاتب الرائع نجيب سرور، وإخراج ايهاب زكريا ياسين، ويستمر العرض حتى يوم ١٩ مايو، وذلك على خشبة مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل حيث يبدأ العرض يومياً الساعة التاسعة مساء. 

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اه ياليل

في لفتة إنسانية طيبة لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة أسوان يضربون من خلالها أروع الأمثلة في العطاء بلا حدود حيث تطوع الطلاب بتطوير مسجد كلية الهندسة من مجهودهم ومالهم الخاص بدلاً من تنظيم حفل التخرج الذي ينتظره الطلاب بفارغ الصبر، كما أنهم خلال الأيام الماضية بذلوا جهدا كبيرا ليخرج المسجد بهذه الصورة المشرفة.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد محمود عميد الكلية بهذه التجربة، متمنيا من الله عز وجل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم ويوفقهم ويجعلهم مثالا يحتذي به في كل الجامعات المصرية.

كما ثمن الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة هذه التجربة غير المسبوقة، مشيدا بما قاموا به هؤلاء الطلاب متمنيا من الله أن تكون هناك العديد من المبادرات القيمة والتي تؤتي ثمارها لدي جميع طلاب جامعة أسوان. 

 

 

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