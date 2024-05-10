عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء أسوان يشاركون في البرنامج الرئاسي "أهل مصر" للمحافظات الحدودية بمطروح

أهل مصر لأبناء المحافظات
أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية

شارك أبناء محافظة أسوان في فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" الشباب والرياضة وذلك في المعسكر المجمع الذى تم تنظيمه بمحافظة مطروح .

وتستمر وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"، من خلال المعسكر المجمع بمحافظة مطروح بمشاركة أبناء( أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد - شمال سيناء- مطروح) على مدار خمس أيام ، ليضم ندوات تثقيفية وتوعوية وزيارات لأهم المزارات السياحية بالمحافظة. 

محافظ أسوان: تقديم أوجه الدعم لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

محافظا أسوان والوادي الجديد يفتتحان معرضا لمنتجات التمور

أهل مصر

وتم عقد جلسة تنسيقية مع مشرفي المديريات المشاركة لشرح فعاليات البرنامج خلال فعاليات البرنامج، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم قبل التنفيذ لضمان تقديم المعسكر بالشكل المطلوب، بالإضافة الى قيام شباب أندية التطوع بمراكز الشباب بالمشاركة بتنظيم الفعاليات .

وبمسرح مديرية الشباب والرياضة بمطروح عقدت جلسة افتتاحية بمشاركة الشباب، وقد أعرب المشاركين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة بالبرنامج وزيارة مطروح .

ضمت أولى الفعاليات ندوة عن مخاطر الإدمان وأنواعه ووسائل الوقاية من الانخراط فيه، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ، ودارت الجلسة الثانية حول أنشطة صندوق جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة ومجهوداته ووسائل الاتصال التي تساعد الشباب في بدء مشروعاتهم الصغيرة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تقديم أوجه الدعم لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: على الحاج رد الحقوق لأصحابها قبل السفر للمناسك

التعليم في أسبوع|تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 وتكريم طالب ابتكر طاهي شمسي

نفاد المخزونات الغذائية.. يونيسيف تحذر من توقف الجهود الإنسانية في غزة بعد أيام

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

لابسه أبيض .. انهيار يسرا اللوزي لحظة تشييع جثمان والدتها

أسباب قفزة الذهب في البورصة العالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض شائع يصيب النساء.. تعرف على أعراضه

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

طريقة شوي الفراخ في المنزل بتتبيلة المحلات

في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-