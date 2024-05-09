محافظا أسوان والوادي الجديد يفتتحان معرضا لمنتجات التمور

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يرافقهم علاء الطحان رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال ، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب، وممثلي الكيانات الاستثمارية والبنية والسياحية ، معرض منتجات التمور بكورنيش النيل، والذى يضم أجود الأنواع من المصنعات المتنوعة ، ويساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

ويأتي ذلك من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية للمنتجات الأسوانية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن.



منتجات التمور

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن ذلك يأتي وفقاً للرؤية الشاملة الهادفة للاستثمار الأمثل لما تمتلكه عاصمة الاقتصاد الإفريقي من نحو 3.3 مليون نخلة، وهو الذى يتوازى مع تقديم كافة التسهيلات لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة على أرض زهرة الجنوب.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتكامل مع الخطوات الجادة الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، ليتم قريباً وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل فى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وطالب أشرف عطية بأهمية المشاركة المجتمعية في تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية التمور لزيادة إنتاجها والحفاظ عليها، مع وضع الهوية البصرية على منتجات التمور الأسوانية لتكون " براند" عالمي.

وأكد عطية على أن كل هذه الجهود ستساهم بشكل مباشر فى تحقيق الاستدامة والتوطين للتمور الأسوانية لبيع مختلف منتجاتها بأسعار مناسبة لكل الأصناف التي تتميز بها المحافظة، فضلاً عن مخلفات النخيل المتعددة والعمل على تسويقها وتصديرها محلياً ودولياً.