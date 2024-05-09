محافظ أسوان: تقديم أوجه الدعم لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والولاء " ، وتفعيلاً لإستراتيجية " بناء الإنسان " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية ، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزاراتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية داخل عدد من المدارس بأسوان.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تستهدف الإرتقاء بجودة الحياة وتنمية الجوانب التعليمية لأبنائنا من طلاب مرحلة الثانوية العامة ، وتأهيليهم لخوض ماراثون إمتحانات نهاية العام ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية التى تساهم فى تحقيق أحلامهم ، وأولياء أمورهم للإلتحاق بكليات القمة.

القوافل التعليمية

وقدم المحافظ شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه ، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى على ما يتم بذله من جهود متميزة لتحقيق العوائد الإيجابية من القوافل التعليمية على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن مشروع القوافل التعليمية يعتبر من أهم المشروعات التى تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أن هذه القوافل تعمل على الإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية.

فيما أشار المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن مشروع القوافل التعليمية يساهم فى النهوض بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، موضحاً بأن ذلك يتم من خلال توفير حزمة من المحاضرات الدراسية المتنوعة لنخبة من خبراء المواد الدراسية المختلفة من أجل تقديم منتج تربوى متطور وخدمة تعليمية مجانية للطلاب .