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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع تلقي المراكز التكنولوجية لطلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء

تلقى طلبات التصالح
تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بإجمالى 10 مراكز على مستوى المحافظة، مع تذليل العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات بهذا الملف الحيوى والهام.

 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك طبقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. 
 

 

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التصالح 

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه توجد متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وسير العمل ونسب الإنجاز للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك. 

 

وناشد أشرف عطية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع بانرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية فى أماكن واضحة تشمل الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلاً عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

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