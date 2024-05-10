تعليم أسوان تفتتح مركز مصادر التعلم لرياض الأطفال بدراو

شهد الدكتور حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم فعاليات افتتاح مركز مصادر التعلم لرياض الأطفال بمدرسة نجع ونس الابتدائية وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان .

ويحتوي المركز على قاعات تدريب وقاعات أنشطة للأطفال ومكتبه رقمية وورقية للمعلمات وبراعم رياض الأطفال بحضور موجه عام رياض الأطفال وموجهى أوائل رياض الأطفال بالإدارات وعدد من الموجهات ومعلمات رياض الأطفال.

مركز

وتفقد مدير الإدارة المعرض الخاص بالمركز وأشاد بالتنوع في المعرض والذى ضم أنشطة متنوعة لرياض الأطفال ووسائل تعليمية ورسومات فنية ومشغولات يدوية لدعم وتنمية قدرات ومواهب الأطفال وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه قادر على حمل لواء الوطن ورايته في المستقبل والتسلح بالعلم والتكنولوجيا من خلال التركيز على المشروعات القومية التنموية لبناء الجمهورية الجديدة لمواكبة استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

كما تم تكريم السيد مدير الإدارة من توجيه رياض الأطفال وذلك لجهوده ودعمه المتواصل لرياض الأطفال وتكريم أحمد إبراهيم رئيس قسم التعليم الابتدائي بالإدارة ومدير المدرسة ومعلمات رياض الأطفال المشاركات في الفعاليات .