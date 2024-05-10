كيان اتحاد طلاب تحيا مصر الشبابي ينظم يوما ترفيهيا بـ "بدر" أسوان

نظم كيان شباب اتحاد طلاب تحيا مصر الشبابي مهرجانا رياضيا ترفيهيا وذلك على ملعب مركز شباب بدر بمدينة أسوان ضمن خطة الكيان في الاحتفال بالمناسبات العامة ومشاركة طلاب الجامعة في برامجهم وايامهم الدراسية .

ويأتى هذا العمل ضمن خطة المديرية في إحداث نشاط داخل الكيانات الشبابية المختلفة والعمل علي توسيع قاعدة الممارسين والمشاركين في برامج الكيانات الشبابية وخلق روح للتنافس بينهم للخروج بأفضل الأعمال والبرامج التي تؤدي في نهايتها الي انتاح افضل الاعمال لطلاب الجامعة و للمجتمع الاسواني حيث شمل اليوم عدة فقرات وعروض رياضية بالاضافة الي اظهار مظاهر احتفال الاخوه الأقباط بعيد القيامة المجيد وتهيئة لكافة الكنائس المسيحية باسوان وإظهار روح الاخوه والولاء والانتماء لأبناء الوطن الواحد .

أنشطة شبابية

ومن جانبه أكد ناصر سليم مدير المديرية علي ضرورة التحام هذه الكيانات الشبابيه بطلاب الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم أفضل البرامج والانشطة التي تؤدي الي تكوين المواطن الصالح للمجتمع والتصدي لكافة القضايا والأزمات التي يشعر بها الطالب والمواطن الاسواني

وذلك في حضورالدكتور لؤي نصرت نائب رئيس جامعة أسوان ، وأفراح سيد وكيل الشباب ، وزياد يس مدير عام الشباب والعديد من القيادات الطلابية والمجتمعية .

ويعد كيان شباب اتحاد طلاب تحيا مصر من الكيانات الشبابية التي اعتمدها السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتم تفعيل نشاطها بمديرية الشباب والرياضة بأسوان خلال هذا العام وقدم أعضاء الكيان العديد من العروض الفنية والرياضية خلال الحفل .