عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة منتقاه من القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بمدارس أسوان

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية بأسوان

شهدت مدارس أسوان تنفيذ سلسلة من القوافل التعليمية والتنويرية المجانية بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لطلاب الشهادة الثانوية العامة بحضور نخبة منتقاة من أفضل أساتذة المواد الدراسية.

وبناءاً على تعليمات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان قام منتصر حسن مدير إدارة شباب نصر النوبة بحضور جانباً من دروس اليوم الأول للقافلة برفقة سيد برجاس مدير عام الإدارة التعليمية بنصر النوبة ، وبالتعاون المثمر من رجالات التربية والتعليم المنفذين والحاضرين القافلة سواء من الإدارة التعليمية أو من المدرسة.

أبناء أسوان يشاركون في البرنامج الرئاسي "أهل مصر" للمحافظات الحدودية بمطروح

تعليم أسوان تفتتح مركز مصادر التعلم لرياض الأطفال بدراو

قوافل تعليمية

الجدير بالذكر أن القوافل التعليمية والتنويرية المجانية تنظمها وزارة الشباب والرياضة للعام الـ ١١ على التوالي، ويتم تنفيذها هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة...العلم والعمل" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

أثبت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديد على واقعة الدائري

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي من مباراة بلدية المحلة

شاهد| النقل تكشف عن أول فيديو للقطار الكهربائي السريع أثناء سيره على القضبان

موضوعات متعلقة

أبناء أسوان يشاركون في البرنامج الرئاسي "أهل مصر" للمحافظات الحدودية بمطروح

ترشيحاتنا

وسط تخوفات من مجاعة.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلدية المحلة

استمرار غلق ذاكر حسين ومطلع جيهان السادات بمدينة نصر بسبب المونوريل

إسرائيل تواصل غاراتها الوحشية على غزة في اليوم ال218 من الحرب

مصرع 200 شخص جراء فيضانات عارمة اجتاحت شمال أفغانستان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أنواع من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض.. هل أنت منهم؟  

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي| شاهد

ياسمين عز تخطف الأنظار بملابس فورمال| صور

الصور الكاملة لحفل محمود العسيلي في فاميلى بارك بالتجمع الخامس

فيديو

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-