سلسلة منتقاه من القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بمدارس أسوان

شهدت مدارس أسوان تنفيذ سلسلة من القوافل التعليمية والتنويرية المجانية بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لطلاب الشهادة الثانوية العامة بحضور نخبة منتقاة من أفضل أساتذة المواد الدراسية.

وبناءاً على تعليمات الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان قام منتصر حسن مدير إدارة شباب نصر النوبة بحضور جانباً من دروس اليوم الأول للقافلة برفقة سيد برجاس مدير عام الإدارة التعليمية بنصر النوبة ، وبالتعاون المثمر من رجالات التربية والتعليم المنفذين والحاضرين القافلة سواء من الإدارة التعليمية أو من المدرسة.

قوافل تعليمية

الجدير بالذكر أن القوافل التعليمية والتنويرية المجانية تنظمها وزارة الشباب والرياضة للعام الـ ١١ على التوالي، ويتم تنفيذها هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة...العلم والعمل" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية.