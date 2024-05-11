محافظ أسوان: توريد 137 ألف طن من القمح بنسبة 37.5 % لموسم الحصاد الحالى

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالى ما تم توريده حتى الآن إلى 137 ألف طن من المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بنسبة 37.5%.

وقال محافظ أسوان بأنه يوجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل.

توريد القمح

توريد القمح بأسوان

ومن جانبه أوضح خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان بأن كل الجهات المعنية تكثف جهودها لتوريد كميات القمح، والوصول لإنجاز جديد، تواكباً مع قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين بزيادة سعر استلام الإردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيه نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن، فضلاً عن التوريد للصون والشون والبناكر الموجودة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى محطات تجهيز التقاوى، وتوجد بالتوازى غرفة عمليات بالمديرية تتابع بشكل لحظى آلية التوريد، وتذليل أى عقبات أمام الموردين والمزارعين.

توريد القمح بأسوان