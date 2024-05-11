قرار وزاري خاص بلائحة الساعات المعتمدة لكلية العلوم بجامعة أسوان

أعلنت جامعة أسوان عن صدور القرار الوزاري رقم (793) لعام 2024 ، والخاص بلائحة الساعات المعتمدة لكلية العلوم، والتي تتضمن أربعة برامج خاصة بمصروفات.

وتشمل الساعات المعتمدة برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة في قسم الفيزياء، برنامج الكيمياء الحيوية في قسم الكيمياء، وبرنامج الميكربيولوجي والكيمياء قسم النبات، وبرنامج البيولوجيا الجزيئية قسم علم الحيوان حيث جاء ذلك في إطار تطوير البرامج التعليمية بكلية العلوم جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان.

الساعات المعتمدة

وقال الدكتور أبوالحمد حسن عميد كلية العلوم بأن هذه البرامج التعليمية الجديدة تمثل إتاحة فرصة للطلاب للالتحاق بمختلف البرامج التعليمية المتنوعة والمرتبطة بسوق العمل، وتعد بشرى عظيمة لأولادنا من مختلف محافظات الصعيد، وبشرى خاصة لأبناء محافظة أسوان، كما تشارك كل الأقسام العلمية في تدريس جميع البرامج الخاصة، بالإضافة إلى تدريس اللائحة الجديدة من الفرقة الأولى للعام الدراسي الجديد.

وأضاف عميد كلية العلوم جامعة أسوان أنه سيتم تطبيق هذه البرامج التعليمية مع بداية الترم الأول بالعام الجامعي القادم 2025/2024.

ووجه الدكتور الدكتور أبوالحمد حسن، بالشكر إلى الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل والمستمر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية.

وتقدم عميد كلية العلوم بالشكر للدكتور علاء السوهاجي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على جهده الكبير والتفاني في العمل حتى الانتهاء من إعداد اللائحة.