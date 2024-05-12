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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان تنظم قافلة طبية وتكشف على 1874 مواطنا بقريتى العتمور ودابود

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى بقريتى العتمور قبلى بمركز كوم أمبو، ودابود بمركز نصر النوبة استمرت لمدة يومين فى كل قرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وأكد الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بأسوان، أن جهود تلك القوافل ساهمت فى الكشف الطبى على 1874 مواطن، كما ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

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القوافل الطبية

وأشار إلى تنظيم برنامج القوافل الطبية يأتى ضمن المحور الصحى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. 

 

 

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